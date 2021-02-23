Российский ученый назвал бесполезными полеты человека на Луну и Марс

23.02.2021, 15:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С необычным заявлением выступил ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев. По его мнению, в пилотируемых полетах на Марс и даже на Луну нет никакого смысла.

По словам ученого, такие полеты несут в себе дополнительные риски, а стоят они очень дорого. Ту же самую работу сегодня смогут выполнить роботы и автоматизированные устройства, средства современной связи отлично передают информацию, полученную на поверхности соседнего космического тела. Что там делать человеку? Рисковать собой, чтобы подобрать и положить в контейнер кусочек марсианской породы?

Докучаев считает, что не нужно тратить на организацию таких полетов государственные деньги. Если кому-то в частных компаниях интересно отправить человека на Марс, пусть платит за это из своего кармана.