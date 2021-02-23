В Новосибирске задержали двух пьяных авиадебоширов

23.02.2021, 15:16, Новости дня

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Пассажиры рейса Новосибирск – Москва устроили дебош на борту в то время, пока самолет был в новосибирском аэропорту «Толмачево», сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.

«Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции», – сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, утром 23 февраля двое пьяных мужчин в самолете, проводившем подготовку к вылету в Москву, грубо нарушили общественный порядок, нецензурно ругались в адрес окружающих, после чего были вызваны правоохранители.

«При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции. После доставления подозреваемых в дежурную часть ЛО МВД РФ в аэропорту Толмачево они продолжили свои агрессивные действия и публично оскорбили сотрудника полиции», – отметили в СК.

Подозреваемых задержали, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В 2019 году двух авиадебоширов рейса Новосибирск – Пхукет не пустили в самолет из-за неадекватного поведения.