 

Савченко предрекла Украине раскол

23.02.2021, 15:16, Новости дня
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Украине грозит новый Майдан и раскол, сообщила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Она отметила, новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. По словам Савченко, Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение», применяя тактику «мелких порезов».

«У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», – передает РИА «Новости» слова Савченко в эфире телеканала «Наш».

Ранее Савченко заявила, что из-за цен на лекарства украинцам придется лечить COVID-19 «калинкой-малинкой» и молиться Богу.



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