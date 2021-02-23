 

Замерзших жителей Хьюстона обманом заманили на флешмоб в поддержку Байдена

23.02.2021, 15:11, Разное
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Необычно низкие температуры в штате Техас стали причиной многочисленных аварий коммунальных сетей.

Оставшиеся без отопления жители Хьюстона с радостью откликнулись на предложение провести время в теплом помещении одного из мебельных магазинов.

Акция была организована при участии местного отделения Демократической партии. Каково же было удивление жителей Хьюстона, когда вместе с теплыми напитками им предложили сняться в политической рекламе.

По замыслу организаторов, замерзшие техасцы должны были на фоне потрета Байдена скандировать: “Президент у нас один, вместе всех мы победим!”

Об этом в интервью телеканалу Fox рассказал один из очевидцев: “Нас поставили перед фактом: хочешь сидеть в тепле – кричи их идиотские лозунги. В поддержку этого жулика, укравшего победу у Трампа? Я лучше дома замерзну, чем буду участвовать в подобном цирке”.

Житель Хьюстона также обвинил Байдена в коллапсе городских коммуникаций: “Трамп за четыре года добился процветания нашей экономики. Америка начала вставать с колен. Этот (Байден) только месяц у власти, а мы уже сидим без воды и отопления!”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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