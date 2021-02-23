Мнение: Чёрный пластырь государства

23.02.2021, 14:54, Разное

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Вот так происходит ментальная и моральная деградация.

Это делают люди не под дулами автоматов, делают сами и своими руками, осознанно и понимая происходящее.

Вот так выхолащивается из сознания такое понятие как человеческое достоинство, Честь, Совесть, порядочность и элементарное самоуважение.

Черным пластырем по символике России в угоду позору стране.

При всём этом чиновники от спортивного направления, которым хлещут по их сытым щекам на отмашь и с двух рук, не накладывают от позора на себя руки, продолжают паразитировать на этой теме и жрать в три горла.

Президент страны не говорит на эту тему в телевизоре, значит страна в их лице приняла этот позор без ропота…

Уже нет какой либо обиды в душе глядя на всё это, от завтрашнего дня не ждёшь ни чего хорошего, уже есть гарантированная уверенность, завтрашний день может быть только более худшим, нежели нынешний.

Жить стало не хуже, жить стало подлей.

Это дно, вырастили спортивную смену ублюдков, которым честь своей страны что мертвому припарки.

Президент страны видя всё это как себя чувствует, а если он видит подобное унижение и ничего не может с этим поделать, разве он может называть себя главой этой страны.

Ублюдки от спорта, клеящие черный скотч себе на спину после этого будут готовы этим же скотчем опутать всё свое государство…, ради чего, ради денег, которые вы можете теоретически заработать на этих соревнованиях.

Жить стало не хуже, жить стало подлей.

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