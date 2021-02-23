Ученые используют мозг стрекозы при создании систем наведения боевых ракет

23.02.2021, 14:32, Разное

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Ученые хотят изучить мозг стрекозы, полагая, что это поможет улучшить системы наведения боевых ракет. У этих насекомых имеется ключевая особенность, делающая их опасными хищниками.

Исследованием стрекоз занимались сотрудники Национальной лаборатории Синдиа. Они обнаружили, что мозг стрекозы имеет уникальную структуру, из-за чего насекомое за 300 млн лет существования стало одним из самых опасных хищников.

Эволюционное развитие позволило стрекозам улучшить свои инстинкты, благодаря которым они быстро реагируют на изменения во внешней среде или во время охоты. Поэтому эксперты предположили, что мозг стрекозы может помочь в создании улучшенной системы наведения.

Эксперты собираются воспроизвести модель поведения охотящейся стрекозы во время полета ракеты. Все управление будет осуществляться через специальное программное обеспечение. Полученные результаты лягут в основу улучшенной системы наведения боевых ракет.

Источник: csn-tv.ru