Давид Манукян снялся для российской версии мужского журнала GQ

23.02.2021, 14:32, Разное

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Карьера Давида Манукяна после расставания с Ольгой Бузовой продолжает идти вверх. Недавно блогер показал в микроблоге Instagram в разделе сторис, что принял участие в фотосессии для популярного мужского журнала GQ.

Рэпер из Новосибирска показал короткое видео со съемок. Внизу красовалась надпись «не твой, вот ты и бесишься». Многие поклонники подумали, что эту фразу блогер адресовал Ольге Бузовой. Дава позировал фотографу в белой футболке, широких брюках и кроссовках.

Кроме этого, на днях артист стал серебряным призером танцевального шоу. Фанаты не согласились с тем, что первое место в «Танцах со звездами» досталось Сергею Лазареву. Именно Давида Манукяна многие видели победителем данного проекта.

Дава признался, что хочет отметить свой день рождения в кругу земляков в Новосибирске. В Instagram он объявил, что даст на родине сольный концерт 19 марта, а уже с завтрашнего дня, 24 февраля, стартует продажа билетов на мероприятие.

Источник: sib.fm