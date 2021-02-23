Невестка Валерии похвасталась тонкой талией спустя месяц после родов

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23.02.2021, 14:32, Разное
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Лиана Шульгина стала матерью в первый день нового года. Спустя полтора месяца после родов невестка певицы Валерии похвасталась в микроблоге Instagram тонкой талией.
Многие подписчики задались в комментариях вопросом, рожала ли супруга Арсения Шульгина на самом деле. На новой фотографии она позирует в ресторане в черной водолазке и кожаных штанах. Молодым родителям теперь не так часто удается выбираться в свет, чтобы провести время вместе. Лиана Шульгина обратила внимание в посте на свою фигуру после родов, отметив, что «ее талия – аномалия». Фолловеры засыпали ее комплиментами и написали, что невестка Валерии шикарно выглядит. Также у новоиспеченной матери поинтересовались, как ей удалось так быстро прийти в прежнюю форму после родов. Лиана Шульгина ответила, что она не занималась спортом, но считает, что еще есть над чем работать.

Новогоднюю ночь Арсений Шульгин с супругой провели в роддоме, а 1 января на свет появилась их дочь. По словам молодой матери, роды были тяжелыми. Малышке дали необычное имя Селин, которое сочетает в себе звуки имен ее родителей. В начале февраля Лиана Шульгина опубликовала в микроблоге фото дочери, закрыв ее лицо смайликом. Она призналась, что каждый день благодарит судьбу за такой подарок и счастлива быть матерью.



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