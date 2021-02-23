 

Дроны будут использовать для поиска давно заброшенных нефтяных скважин

23.02.2021, 14:30, Новости дня
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Оказывается, проблема заброшенных нефтяных скважин, о наличии и состоянии которых иногда ничего не известно, не так уж мала. В России, например, таких тысячи, а в Соединенных Штатах – около двух миллионов!

Как отмечают эксперты, все они относятся к так называемому раннему периоду бурения и добычи, когда никто толком не вел учет в добывающей промышленности. Проблема в том, что такие скважины опасны в смысле образования обвалов, выброса метана и различных вредных химических соединений.

Для поиска таких скважин на больших площадях ученые из Бингемтонского университета предлагают использовать летающие дроны. Специалисты также разработали специальную методику и предложили программное обеспечения для данной работы. Кроме того, БПЛА можно будет использовать для поиска неразорвавшихся боеприпасов прошлых войн.



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