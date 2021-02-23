Рада поддержала предложения Зеленского и восстановила полномочия и.о. министров

23.02.2021, 14:26, Новости дня

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Верховная Рада на внеочередном заседании 23 февраля приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на замещение должностей государственной службы и других вопросов государственной службы” с предложениями президента Украины. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За закон проголосовало 267 нардепов.

Рада 16 февраля во втором чтении и в целом приняла законопроект №4531 о возобновлении конкурсов для отбора госслужащих, которые отменили на время карантина. За проголосовали 289 народных депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля, в тот же день закон передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент наложил вето и вернул закон в Раду со своими замечаниями на следующий день. Зеленский предложил убрать из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

Нардепы 23 февраля поддержали эти предложения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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