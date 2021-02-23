 

Рада поддержала предложения Зеленского и восстановила полномочия и.о. министров

23.02.2021, 14:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Верховная Рада на внеочередном заседании 23 февраля приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на замещение должностей государственной службы и других вопросов государственной службы” с предложениями президента Украины. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За закон проголосовало 267 нардепов.

Рада 16 февраля во втором чтении и в целом приняла законопроект №4531 о возобновлении конкурсов для отбора госслужащих, которые отменили на время карантина. За проголосовали 289 народных депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля, в тот же день закон передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент наложил вето и вернул закон в Раду со своими замечаниями на следующий день. Зеленский предложил убрать из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной. 

Нардепы 23 февраля поддержали эти предложения.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Сноуден получил в России бессрочный вид на жительство, хотя Трамп намекал на помилование

25.06 / У Мамаева кургана в Волгограде заложили липовую аллею в рамках акции “Сад памяти”

01.02 / В Мьянме произошел военный переворот, солдаты арестовали лидера страны

26.12 / Российские саночники выступят на ЧМ с логотипом федерации

18.09 / Представлен первый игровой ноутбук Honor

31.10 / В Антарктиде обнаружены очень древние окаменелости птиц

22.01 / Фильм «Блокадный дневник» получил «Золотого орла» в главной номинации

30.12 / Кулеба объяснил, почему пока не удалось подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией

16.01 / Настанет момент, когда леса будут больше поглощать кислорода, чем выделять

07.12 / В организме больных COVID-19 развиваются бактерии, приводящие к суперинфекции – медики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска