 

Яценюк о Путине: Он сканирует человека и презирает слабаков

23.02.2021, 14:26, Новости дня
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Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассказал “Фактам” в интервью, которое было опубликовано 23 февраля, о своих впечатлениях от президента РФ Владимира Путина.

“Конечно [общался с Путиным]. В качестве и министра иностранных дел, и спикера Рады, и министра экономики. Какое у меня о нем впечатление? Это действительно серьезный профессиональный враг”, – сказал он.

По словам экс-премьера, глава Кремля “сканирует человека и презирает слабаков”.

“Он их перетягивает на свою сторону, использует и выбрасывает. Более того, если он почувствует в тебе слабость, ты для него потом неинтересен. А вот если почувствует твою позицию – о, это что-то”, – отметил Яценюк.

Украинский политик считает, что пребывание Путина при власти в РФ “такой длительный период времени трансформировали его сознание и ментальность”.

“Сейчас он себя видит примерно где-то между Господом Богом и папой римским. Немного ниже, чем Господь Бог, немножко выше, чем папа. Вот и иди с ним говори. О чем с ним говорить?” – объяснил Яценюк.

Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины с февраля 2014 года по апрель 2016-го, до этого был спикером Верховной Рады (2007–2008 годы), главой МИД Украины (2007 год), министром экономики (2005–2006 годы).

Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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