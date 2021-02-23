Нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление” передали “Укртранснафті” на временное хранение без права пользования

23.02.2021, 14:26, Новости дня

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“Укртранснафта”, единственным акционером которой является “Нафтогаз”, получит на временное ответственное хранение без права пользования имущество компании “Прикарпатзахідтранс”. Об этом сообщает “Укринформ”, ссылаясь на решение “Нафтогаза”.

“Дать согласие на принятие ” Укртранснафтою” на временное ответственное хранение (без права пользования) арестованного имущества ООО “Прикарпатзахідтранс”, – говорится в документе.

В частности, “Укртранснафта” получит на хранение объекты недвижимости, производственные, технологические и объекты линейной части, из которых состоит технологический комплекс расположенной на территории Украины части магистрального нефтепровода “Самара – Западное направление”.

В то же время, как отмечается в решении, хранение будет осуществляться при условии компенсации государством расходов, которые понесет “Укртранснафта”.

Стоимость переданного имущества оценивается в 200 млн грн.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

Также СНБО ввел санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

В ОПЗЖ считают ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”.

Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.

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