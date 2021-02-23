Названо место похорон актрисы Екатерины Градовой

23.02.2021, 14:22, Новости дня

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Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Градовой пройдет 24 февраля, ее похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища в Москве, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Прощание состоится завтра. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, ее похоронят на 16-й аллее – «Аллее звезд», нам удалось добиться этого, – передает ТАСС слова Варшавера. Он добавил, что помогает семье с организацией похорон. Дочь Градовой Мария Миронова служит в театре «Ленком».

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора Георгия Александровича Градова и актрисы Театра им. Гоголя Раисы Ивановны Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Актриса была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова также стала актрисой театра и кино.

Градова начала карьеру в театре, однако наибольшую известность получила как киноактриса, когда в 1973 году на экраны вышел телефильм «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт.

Напомним, в понедельник актриса Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни.