 

Состояние Маска за сутки уменьшилось более чем на 15 млрд долларов

23.02.2021, 14:22, Новости дня
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Состояние американского предпринимателя Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX, в понедельник снизилось более чем на 15 млрд долларов из-за падения стоимости акций Tesla.

По его данным, Маск сейчас занимает вторую строчку составляемого агентством рейтинга богатейших людей мира, его состояние оценивается в 183 млрд долларов. В результате снижения стоимости акций Tesla почти на 8,6% на торгах в понедельник Маск потерял 15,2 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

В настоящее время на первой строчке рейтинга миллиардеров находится основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние сейчас оценивается в 186 млрд долларов. За прошедшие сутки оно также снизилось на 3,73 млрд долларов.

Напомним, 19 февраля Bloomberg сообщал, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул первое место в рейтинге самых богатых людей мира.



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