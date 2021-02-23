 

В Госдуму внесут поправки об ответственности за оскорбление ветеранов

23.02.2021, 14:08, Разное
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Авторами инициативы об ужесточении наказания за оскорбления ветеранов выступили заместитель председателя нижней палаты Ирина Яровая, председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский.

Как заметила Ирина Яровая, уже сейчас российские законы предусматривают ответственность за распространение сведений, содержащих явно неуважительное по отношению к обществу отношение и касающееся дней воинской славы. Однако наказания для тех, кто унижает честь и достоинство самих фронтовиков пока нет.

Это упущение и хотят исправить народные избранники. Они предлагают рассматривать оскорбление ветеранов в качестве одной из форм реабилитации нацизма. За оскорбление памяти защитников Отечества они предлагают установить уголовную ответственность.

Соответствующие поправки вносятся в законопроект о защите исторической памяти перед вторым чтением. В первом чтении он уже был принят единогласно 10 февраля. Ожидается, что исправления появятся в тексте уже 24 февраля.

Изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц. Речь идет не только об увеличении штрафов. В особо тяжелых случаях глумления над памятью будут предусмотрены и реальные сроки заключения.



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