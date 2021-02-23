От украшений авторства Инги Меладзе до одежды от группы “Свидание”: лукбуки новых коллекций

23.02.2021, 13:48, Разное

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12 Storeez

Бренд представил новую базу для весны, где спортивные детали соседствуют с классическими, позаимствованными из офисного гардероба. В капсулу вошли парки и анораки пастельных оттенков, приталенные жакеты и юбки из костюмной ткани, куртки из денима, объемные рубашки и трикотажные костюмы. “Тренд этого года — “офис вне офиса”. Мы объединяем знаковые вещи из мира casual и из делового гардероба. Весной мы призываем девушек экспериментировать, составлять более расслабленные образы с привычными вещами”, – рассуждает Ирина Голомаздина.

APEIRON

Работая над новой коллекцией, основательница марки Инга Меладзе хотела сделать украшение, которое может быть одновременно и базовым, и ярким акцентом в образе. Поэтому металлизированные бусы выполнены как в классическом серебряном и золотом цвете, так и в более активном варианте — с дополнительными бусинами другого цвета или материала. Разный диаметр бус позволяет комбинировать их друг с другом, а их универсальность — сочетать их с кулонами и другими украшениями.

Silvashi

Российская марка предлагает разбавить расслабленный oversize элементами женственности, в числе которых романтичные платья, классические жакеты, подчеркивающие талию, трикотажные боди и тренч-пальто, которое защитит от весенней непогоды. Платье-миди в горох сочетается с утепленным бомбером, фирменный жакет с акцентом на талии выполнен из струящегося шелка – баланс строгости форм и легкости ощущений. Рубашки-oversize, джинсы свободного кроя, облегающие джемперы – все модели выполнены из экологичных материалов.

ZNWR

Минский дизайнерский бренд ZNWR совместно с московской инди-поп группой “Свидание” создали капсульную коллекцию, посвященную современному городскому романтизму и влюблённости. В капсуле представлены три oversize-лонгслива с иллюстрированными авторскими принтами и лиричными цитатами из знаковых треков группы “Свидание”: “Я знаю, доктор, я дурак”, “Давай уедем на Кавказ” и “Мне так спокойно с тобой”.

WANNA?BE!

Режиссер и клипмейкер Макс Шишкин и стилист и дизайнер Эльза Серова представили новую коллекцию WANNA?BE!. В лукбуке показана, своего рода, раскадровка эпизода самого обычного дня пары – с моментами нежности, чувственности. На первый план выходят не только отношения, но и украшения – разноплановые браслеты, металлические и жемчужные кольца, кулоны на цепи в виде замка карабина и другие изделия.