 

В скифском кургане ученые нашли необычный скелет воина с Южного Урала

23.02.2021, 13:38, Разное
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Археологи рассказали о необычном захоронении высокого воина с Южного Урала. Останки были найдены во время раскопок на территории скифского кургана, расположенного в Ростовской области, ученых удивило не только место происхождения воина, но и странные артефакты.
Курган впервые был найден в 1976 году, но исследование его началось только в 2020 году. Во время раскопок выяснилось, что некоторые захоронения были разграблены, но ученым повезло, что мародеры смогли найти не все погребенные тела.

Так, рядом с центральным захоронением скифского правители были обнаружены останки его слуги. При жизни его рост составлял не менее двух метров, а следы на костях указывают на то, что умер он из-за ритуального убийства. Ученые полагают, что после смерти, в представлении древних людей, древний воин должен был продолжать охранять своего вождя.

Поскольку захоронение слуги мародеры найти не смогли, то там археологи нашли множество артефактов: золотую цепь, копья, стрелы и рогатины. Также там находился сосуд лекитос, в котором обычно хранили ладан или масло, но в основном их производили в Греции. По словам ученых, две странности удивили их. Первая заключалась в том, что слуга скифского вождя родился на Южном Урале. Также захоронение примечательно тем, что в нем находились восточные и греческие артефакты.

Источник: actualnews.org



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