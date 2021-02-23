 

Галкин показал подарок сыну Гарри на 23 Февраля от Пугачевой и сестры Лизы

23.02.2021, 13:38, Разное
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В своем микроблоге Instagram Максим Галкин показал, какой подарок получил его сын. По словам юмориста, сестра Лиза и Алла Пугачева подарили Гарри «рубашку, как у папы».
Как отметил артист, сын очень обрадовался такому сюрпризу и даже сделал с отцом совместное фото в обновке. Поклонники оценили старания Примадонны и отметили, что это классная идея для подарка. Многие написали, что если Гарри хочет быть во всем похожим на отца, то значит, Максим Галкин для него – идеал мужчины.

Юморист с удовольствием делится с фолловерами подробностями своей семейной жизни. Он часто показывает, как проводит время с детьми. Недавно Максим Галкин похвастался тем, что танцует с дочерью Лизой танго. Видео артистка с наследницей собрала множество восторженных комментариев. Поклонники сошлись на том, что девочка пошла в Аллу Пугачеву харизмой и артистизмом.



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