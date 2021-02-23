 

В Сети пользователи выразили надежду на воссоединение Пугачевой и Киркорова

23.02.2021, 13:38, Разное
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В микроблоге Instagram есть фан-клуб, создатели которого до сих пор верят в воссоединение Аллы Пугачевой с экс-супругом Филиппом Киркоровым. В аккаунте постоянно появляются коллажи, на которых артисты запечатлены вместе в нынешнее время.
Поклонники считают, что постройневшая Примадонна и седой «поп-король» сейчас смотрелись бы вместе еще лучше. Фанаты верят в примирение пары даже спустя много лет после их расставания. При этом, причины развода самой знаменитой пары шоу-бизнеса до сих пор неизвестны.
Алла Пугачева сейчас счастлива в пятом браке с Максимом Галкиным. Артисты воспитывают 7-летних близнецов Лизу и Гарри и регулярно демонстрируют в Сети семейную идиллию. Примадонна уже давно не выступает, в отличие от своего бывшего мужа. Кормильцем в их доме является юморист, а Примадонна занимается воспитанием детей. Артист достаточно дружелюбно высказывается о Филиппе Киркорове, но отказывается назвать причину, по которой с поп-королем перестала общаться супруга.

Поклонники надеются, что бывшие супруги простят друг другу все обиды, если они имели место быть. Им очень бы хотелось еще раз увидеть Аллу Пугачеву рядом с экс-супругом. Однако знаменитости перестали вместе появляться на публичных мероприятиях и тщательно избегают совместных интервью.



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