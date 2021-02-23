 

В Одессе женщина выбросила кота с 10-го этажа, а потом добила ножом

23.02.2021, 13:32, Новости дня
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Жительница Одессы выбросила своего кота с 10-го этажа. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

О гибели кота в одном из дворов многоэтажки на Десантном бульваре сообщила полиции около 16.00 местная жительница.

Прибыв по указанному адресу, полицейские установили, что к инциденту причастна 57-летняя хозяйка животного. Женщина призналась, что после того, как домашний любимец поцарапал ей руку, она выбросила его с 10-го этажа своей квартиры. Увидев, что кот после падения подает признаки жизни, она взяла нож, добила его и выбросила в мусорный бак.

Умершее животное правоохранители направили на экспертизу, а в отношении женщины начали производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Теперь ей грозит штраф от 17 до 51 тыс. грн или арест на срок до шести месяцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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