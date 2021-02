Зеленский заявил, что вакцинацию от COVID-19 в Украине начнут “как можно скорее”

23.02.2021, 13:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине скоро начнется вакцинация от COVID-19. Об этом 23 февраля в Twitter заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прибытие в страну первой партии вакцин от коронавируса.

“Первые 500 тыс. вакцин против COVID-19 прибыли в Украину. Благодарим индийских партнеров за поддержку. Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно вместе бороться с COVID-19”, – написал Зеленский.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2021

В Украину 23 февраля прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) прибыли в аэропорт Борисполь, их доставили из индийского Мумбая самолетом Турецких авиалиний.

В Украине вакцину Covishield зарегистрировали 22 февраля первой в стране.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca.

14 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются. 21 февраля министр рассказал, что лично проконтролировал отгрузки первой партии вакцины AstraZeneca из Индии и 500 тыс. доз препарата будут в Украине в ближайшее время.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

—