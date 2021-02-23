Тина Кароль прочитала стих Леси Украинки. Видео

23.02.2021, 13:32, Новости дня

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Украинская певица Тина Кароль 23 февраля, накануне 150-летия со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки, в Instagram Stories разместила видео, на котором запечатлена во время чтения ее произведения.

Артистка, иногда подсматривая на экран телефона, читает стих “Ви щасливі, пречистії зорі” (1900). Во время чтения произведения Леси Украинки звучит фоновая музыка. Запись с участием Тины Кароль также опубликована на YouTube-канале Tina_steel_butterfly Fan.

ВИДЕОВидео: Tina_steel_butterfly Fan / YouTube

Тина Кароль родилась в 1985 году. В 2005 году заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году артистка представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место.

В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки.

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