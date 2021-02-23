 

Стариков: Лукашенко заигрывает с прозападной оппозицией

23.02.2021, 13:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Журналист Владимир Ворсобин в эфире радио “Комсомольская правда” отметил, что Анна Канопацкая – единственный легальный оппозиционер в Белоруссии. Мол, именно поэтому ей разрешили выступить на ВНС. Николай Стариков добавил, что слова экс-кандидата в президенты звучали противно.

Анна Канопацкая заявила, что именно благодаря Александру Лукашенко, который устоял на президентских выборах, Россия не смогла поглотить Белоруссию. Она делает подобные заявления не просто так, уверен Стариков. По мнению писателя, таким образом Лукашенко проявляет свою многовекторность.

Когда Александр Григорьевич дает возможность высказаться таким людям, как Канопацкая, он пытается заручиться поддержкой людей, разделяющих подобные мнения, считает Стариков. При этом, по словам публициста, Лукашенко забывает: люди, ненавидящие Россию, негативно относятся и к нему.

“Попытки заигрывать с этим электоратом привели к тому, что возник такой кризис”, – объяснил писатель.

Николай Стариков убежден, что за людьми, негативно настроенными против Александра Лукашенко, стоит Запад. Этот народ хорошо организован и “смазан деньгами”, но он немногочисленный, не сомневается публицист.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Мнение: Азербайджанский опыт для Украины

25.01 / Ефим Шифрин начал качать мышцы из-за слов Аллы Пугачевой

23.02 / Мнение: Техас с нечеловеческим лицом

08.08 / Инна Маликова раскрыла секрет регулярных занятий спортом

03.10 / Мнение: Йемен – “кто есть кто”

14.07 / Мнение: Полагаю, надо запретить. Царские цензоры за чтением Энгельса

27.06 / Медики назвали способы снижения высокого давления без лекарств

25.01 / Что можно и что нельзя делать, если ребенок проглотил магнит

02.02 / Мнение: Индекс военной мощи, что погубило Трампа и УАЗ «Патриот» в США

01.08 / Охлобыстин рассказал об изменениях в «Современнике» после ареста Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска