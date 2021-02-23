Стариков: Лукашенко заигрывает с прозападной оппозицией

23.02.2021, 13:14, Разное

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Журналист Владимир Ворсобин в эфире радио “Комсомольская правда” отметил, что Анна Канопацкая – единственный легальный оппозиционер в Белоруссии. Мол, именно поэтому ей разрешили выступить на ВНС. Николай Стариков добавил, что слова экс-кандидата в президенты звучали противно.

Анна Канопацкая заявила, что именно благодаря Александру Лукашенко, который устоял на президентских выборах, Россия не смогла поглотить Белоруссию. Она делает подобные заявления не просто так, уверен Стариков. По мнению писателя, таким образом Лукашенко проявляет свою многовекторность.

Когда Александр Григорьевич дает возможность высказаться таким людям, как Канопацкая, он пытается заручиться поддержкой людей, разделяющих подобные мнения, считает Стариков. При этом, по словам публициста, Лукашенко забывает: люди, ненавидящие Россию, негативно относятся и к нему.

“Попытки заигрывать с этим электоратом привели к тому, что возник такой кризис”, – объяснил писатель.

Николай Стариков убежден, что за людьми, негативно настроенными против Александра Лукашенко, стоит Запад. Этот народ хорошо организован и “смазан деньгами”, но он немногочисленный, не сомневается публицист.