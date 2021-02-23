Селезнева: «Градова очень болезненно пережила развод с Мироновым»

23.02.2021, 12:44, Разное

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Вчера, 22 февраля, из жизни ушла 74-летняя артистка Екатерина Градова. Ее коллега Наталья Селезнева вспомнила, как звезда «Семнадцать мгновений весны» болезненно переживала развод с легендарным актером Андреем Мироновым.

Екатерину Градову Наталья Селезнева считала мягкой женщиной, с тихим голосом и деликатным характером. Звезда «Иван Васильевич меняет профессию» рассказала, что Андрей Миронов предложил ее коллеге выйти замуж уже спустя несколько недель после знакомства. В день свадьбы Екатерина Градова светилась от счастья, но спустя пять лет их брак распался. Развод, как отметила Наталья Селезнева, «сломал как веточку» экс-супругу актера. Она не могла говорить ни о чем, кроме Андрея Миронова. Как пишет издание «Народные новости России», его уход из семьи стал для покойной артистки личной трагедией. Коллега уверена, что «любовь пересилила все остальное» в жизни Екатерины Градовой. После расставания она казалась всем очень беспомощной.

О смерти звезды «Семнадцать мгновений весны» пояснила ее дочь Мария Миронова. Актриса призналась, что смерть близкого человека была скоропостижной и «ее сердце разрывается от боли». Также она обратилась к журналистам с просьбой оставить ее в покое на некоторое время.