 

Медики назвали привычки здорового питания

23.02.2021, 12:44, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Современный человек привык перекусывать на ходу и употреблять фастфуд. Медики считают это неправильным и рекомендуют задуматься о здоровом питании.
Итак, нужно ежедневно употреблять около двух литров негазированной воды, поскольку вместе с ней к мозгу поступают кислород и глюкоза, необходимые для нормальной работы нервной системы. Недостаток Н2О может вызвать головную боль, усталость и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Консультанты по здоровому питанию рекомендуют вести пищевой дневник и сократить количество сахара, который может быть как самостоятельным продуктом, так и присутствовать в другой пище. Сладости приводят не только к лишнему весу, но и чреваты депрессиями, проблемами с кожей и зубами.

Также нужно употреблять больше растительной пищи. Это поможет избежать сердечно-сосудистых и других заболеваний. Овощи и фрукты богаты клетчаткой, которая поспособствует хорошей работе ЖКТ и всего организма в целом.

Источник: vpravda.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Ольга Бузова показала, какой наряд выбрала для новогодних шоу

20.10 / Рошаль поблагодарил Пригожина за готовность помочь с иском против Навального

16.01 / Мнение: Реклама ЗРК Khordad-3

27.01 / В РПЦ объяснили, почему отдельные храмы пользовались на Крещение жидкостью ритуальной святосодержащей «Святая вода»

16.02 / Отоларинголог Зайцев: Человека с коронавирусом можно определить по запаху изо рта

08.10 / Мнение: Илья Азар обидел МИД Армении…

15.09 / Ученые выяснили причину изменения ощущения времени с возрастом

07.08 / Спецслужбы Великобритании предупредили об опасности на курортах Турции

19.08 / Лили Рейнхарт рассказала о депрессии после расставания с Коулом Спроусом

28.08 / Эмилия Кларк о съемках в “Игре престолов”: Женщинам на площадке приходилось нелегко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска