Медики назвали привычки здорового питания

23.02.2021, 12:44, Разное

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Современный человек привык перекусывать на ходу и употреблять фастфуд. Медики считают это неправильным и рекомендуют задуматься о здоровом питании.

Итак, нужно ежедневно употреблять около двух литров негазированной воды, поскольку вместе с ней к мозгу поступают кислород и глюкоза, необходимые для нормальной работы нервной системы. Недостаток Н2О может вызвать головную боль, усталость и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Консультанты по здоровому питанию рекомендуют вести пищевой дневник и сократить количество сахара, который может быть как самостоятельным продуктом, так и присутствовать в другой пище. Сладости приводят не только к лишнему весу, но и чреваты депрессиями, проблемами с кожей и зубами.

Также нужно употреблять больше растительной пищи. Это поможет избежать сердечно-сосудистых и других заболеваний. Овощи и фрукты богаты клетчаткой, которая поспособствует хорошей работе ЖКТ и всего организма в целом.

Источник: vpravda.ru