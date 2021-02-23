Диетологи рассказали, чем полезны апельсины и лимоны

23.02.2021, 12:44, Разное

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Диетологи объяснили: если у человека нет аллергии на цитрусовые, то эти фрукты необходимо употреблять регулярно. Поскольку апельсины и лимоны помогают укрепить иммунную систему.

Изучаемые цитрусовые имеют ряд полезных свойств. Так, лимоны являются мощными антиоксидантами, они помогают в борьбе с вирусами и микробами, а ещё улучшают тонус сосудов. Кислый плод рекомендован людям, страдающим хронической головной болью и разрешён диабетикам за счёт низкого гликемического индекса.

Апельсины в отличие от лимонов содержат намного больше витаминов С и В, поэтому врачи рекомендуют употреблять их в зимнее время года. Оранжевые фрукты нормализуют тепловой обмен и заряжают человека энергией, препятствуют онкологии и проблемам со зрением, а также очищают кровеносные сосуды, убирая плохой холестерин.

Несмотря на все плюсы цитрусовых, есть и моменты, на которые медики советуют обратить внимание. Во-первых, переизбыток аскорбиновой кислоты может вызвать высыпания и головную боль, а во-вторых, портится зубная эмаль, поэтому всё должно быть в меру. Не рекомендованы апельсины и лимоны людям с язвой и гастритом.

Источник: bavly-tat.ru