Мнение: Один день советского солдата

23.02.2021, 12:40, Разное

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Документальный фильм "Один день из жизни советского солдата" 1987-го года. Перестроечные процессы уже постепенно набирали обороты, подготавливая уничтожение страны, но армия еще была в полной готовности встретить внешнего врага.

С праздником товарищи, с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!

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