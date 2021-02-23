 

Мнение: Один день советского солдата

23.02.2021, 12:40, Разное
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Документальный фильм "Один день из жизни советского солдата" 1987-го года. Перестроечные процессы уже постепенно набирали обороты, подготавливая уничтожение страны, но армия еще была в полной готовности встретить внешнего врага.

С праздником товарищи, с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!

Источник: Colonel Cassad



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