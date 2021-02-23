Под крики “Ганьба!” Стерненко приговорили к семи годам тюрьмы

23.02.2021, 12:38, Новости дня

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Приморский районный суд Одессы на заседании 23 февраля вынес приговор для активиста Сергея Стерненко по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича, его признали виновным, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Стерненко признали виновным по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества.

Суд также постановил взять Стерненко под арест в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года.

Щербич раньше был главой одной из местных ячеек пророссийской партии “Родина” (ее основатель – бывший депутат Одесского горсовета Игорь Марков, который после Революции достоинства уехал в Россию). “Ґрати” отмечают, что в 2020 году политсила сменила название и теперь это Партия Сергея Суханова.

В 2015 году Щербич обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщил, что Стерненко, активист Руслан Демчук, а также тогдашний лидер одесского Автомайдана Евгений Резвушкин похитили его, перевезли в Одессу, где удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Потом Щербича отпустили. Он вернулся домой и обратился в милицию, писала “Думская”. Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко, отмечают “Ґрати”. Их арестовали, а впоследствии выпустили под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что прокуратура запросила для него наказание в виде восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Он говорит, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

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