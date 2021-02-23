США озаботились арестом лидера антироссийских акций в Грузии

23.02.2021, 12:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Посольство США выразило «глубокую озабоченность решением правительства арестовать лидера главной оппозиционной партии Грузии» Никанора Мелия, который подозревается в организации летом 2019 года массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В заявлении дипмиссии выражено «сожаление» тем, что были отвергнуты призывы США и других международных партнеров к диалогу.

«Силовые методы и агрессия – это не путь к разрешению политических разногласий в Грузии. Грузия сделала шаг назад на пути к семье евроатлантических государств», – отмечено в заявлении.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя арест лидера радикальной оппозиции Никанора Мелия, заявил, что «сегодня все мы стали свидетелями того, что являемся правовым, сильным государством».

Власти Грузии назвали арест лидера антироссийских акций «соблюдением закона»

Напомним, спецназ МВД Грузии во вторник утром, применив слезоточивый газ, арестовал в офисе оппозиционного «Единого национального движения» его лидера Никанора Мелия, который подозревается в организации летом 2019 года массового насилия или участия в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет.

Это было сделано на основании решения суда от 17 февраля, так как оппозиционер отказывался вносит залог – более 20 тыс. долларов. Мелия доставлен в тюрьму в Рустави в 20 километрах от Тбилиси.

Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон заявил, что «шокирован» арестом оппозиционера Ники Мелия.