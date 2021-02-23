 

Выявлена генетическая предрасположенность к тяжелой форме COVID-19

23.02.2021, 12:34, Новости дня
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Российские ученые из НИУ «Высшая школа экономики» первыми в мире обнаружили генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19, следует из исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Immunology.

Исследователи с факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ вместе с коллегами из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и московской Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова изучили взаимосвязь между генотипом HLA-I и тяжестью COVID-19, передает РИА «Новости».

Используя машинное обучение, они построили модель, которая обеспечивает интегральную оценку возможной мощности Т-клеточного иммунного ответа на COVID-19. Авторы предположили, что если набор аллелей HLA-I позволяет эффективно презентовать пептиды вируса SARS-CoV-2, риск развития тяжелой формы COVID-19 будет минимальным – и наоборот.

Для проверки модели авторы проанализировали генотипы более 100 пациентов, перенесших COVID-19, и более 400 – здоровых людей из контрольной группы. В каждом случае программа оценивала риск тяжелой формы заболевания в баллах от нуля до 100. Сравнение с реальной клинической картиной показало, что прогнозная модель очень эффективна.

«В дополнение к обнаруженным корреляциям между генотипом и серьезностью COVID-19, предлагаемый подход также помогает оценить, как определенная мутация COVID-19 может повлиять на развитие Т-клеточного иммунитета к вирусу. Например, мы сможем выявлять группы пациентов, у которых заражение новыми штаммами SARS-CoV-2 может привести к более тяжелым формам заболевания», – приводятся слова руководителя исследования профессора Александра Тоневицкого, декана факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ.

Помимо анализа населения Москвы, высокая точность прогнозов новой модели была подтверждена и на независимой выборке пациентов из Мадрида – прогнозная оценка риска у пациентов, страдающих тяжелым COVID-19, была значительно выше, чем у пациентов со средними и легкими случаями заболевания.

Ранее в Подмосковье спасли пациентку с поражением 100% легких.



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