Познер объяснил деградацию свободы слова в США

23.02.2021, 12:34, Новости дня

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Телеведущий Владимир Познер на своем сайте прокомментировал вопрос одной из пользовательниц о том, был ли нанесен удар по понятию «свободы слова» в США.

«Главное, что произошло в США, заключается в поглощении разных СМИ – печатных, радио, телевидения – крупными корпорациями. Если прежде (лет 50 назад) СМИ принадлежали конкретным людям или семьям, это обеспечило наличие самых разных мнений в информационном поле. Кроме того, именно информация была смыслом самих СМИ. Когда же они стали собственностью небольшой группы суперконгломератов, то стали рассматриваться, как (а) инструмент влияния и (б) источник доходов», – ответил Познер.

Относительно социальных сетей телеведущий отметил, что «они стали средством подавления свободомыслия за счет того, что массово разносят тех или того, который высказывает «не ту» точку зрения. И это не только в Америке».