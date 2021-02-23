 

Мнение: Повод выпить…

23.02.2021, 12:26, Разное
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Мало нас осталось – выпускников КВТККУ 1985 года.

На первом курсе в 1-ой роте 1 батальона КВТККУ нас было 112. Доучились не все. В 1985-ом лейтенантские погоны и дипломы вручили 98-ми выпускникам…

До сорока пяти лет и военной пенсии не дожила и половина нашего выпуска. Кто-то вернулся «грузом 200» из Афганистана, кто-то из Чечни, кто из спецкомандировок…… У кого-то сердце не выдержало… У кого-то печень… Кто-то застрелился…

У нас еще живых есть закрытый чат. Сегодня с утра все поздравляют друг друга в 23 февраля. А пару недель назад в этом самом чате было такое сообщение «У полковника армии вероятного противника Сереги Приходько (имя и фамилию изменил) сегодня день рождения. Парни, поздравим Серегу. Все-таки он наш».

Прочитал я это сообщение, и что-то стало мне совсем скверно. Это что же за жизнь такая паскудная, если в училище мы были одной большой семьей, братьями, а потом произошло то, что произошло… и брат уже готов стрелять в брата.

Это еще в Чечне началось.  Дудаев, Масхадов…. Они же были советскими офицерами. Хорошими советскими офицерами. А кем стали, хорошо известно…. И Дудаев с Масхадовым – не исключения, таких как они на чеченской войне было много. Мне и самому во время первой чеченской довелось однажды столкнутся со своим подчиненным, которого судьба занесла в отряд Салмана Радуева.

Я тогда работал в «Вестях», был в командировке в Чечне, договорились на интервью с Радуевым. Приехали к Бамуту. Дальше нас пересадили на внедорожник, завязали глаза и повезли… И приехали мы в какой-то лагерь в горах. Там-то у меня и произошла встреча. Как у Шарапова с Левченко в «Место встречи изменить нельзя», один в один…

23 февраля сегодня. А никого поздравлять не хочется…. Когда-то это был нормальный праздник – «День защитника Отечества».  А сегодня – это разве что повод выпить…. И с грустью вспомнить курсантскую юность и офицерскую молодость…

Источник: Ирек Муртазин



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