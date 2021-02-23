Мнение: Жесткие обращения

23.02.2021, 12:02, Разное

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Ресурс Ура.Ру сообщил: «…Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин собирается провести несогласованную акцию протеста 23 февраля в центре Москвы. По словам публициста Бориса Кагарлицкого, политик в полдень выйдет со своими сторонниками на Театральную площадь, проигнорировав решение Геннадия Зюганова.

В преддверии митинга, об отмене которого заявило федеральное руководство Компартии, Рашкин выступил с жестким обращением к властям, заявив о «священном праве народа на восстание…»

Протесты января продемонстрировали наличие существенного протестного потенциала. Который является мощным ресурсом. И теперь начинаются попытки этот ресурс «прибрать к рукам». Что непросто. Претенденты должны быть более радикальными, чем сам протест. Но при этом оставаться в системном поле, чтобы банально не «сесть» за призывы или что-то там эдакое.

На данном этапе все козыри в руках у легальной «системной» оппозиции — она может позволить себе радикализм в словах и лозунгах без опасений немедленных репрессий. Но легальный статус является одновременно минусом — авторитет именно «системной» оппозиции в протестной среде близок к нулю по любой шкале. Поэтому и радикализм в лозунгах и высказываниях. Нужно косплеить «своих». Да, мы вылизываем власть во всех местах, но это такой тайный замысел. На самом деле мы с народом, только приходится с целью маскировки и с полным отвращением получать кремлевский паек, депутатскую зарплату и причитающиеся плюшки. Но на самом деле мы не такие, мы за вас.

Понятно, почему Зюганов нервничает по поводу активизации Рашкина. У Зюганова единственного есть ключевой ресурс — благосклонность со стороны Кремля и ярлык на право владеть компартией. Поэтому любые попытки создать новые балансы для руководителя КПРФ, превратившего ее в личный и даже семейный бизнес воспринимаются как покушение на выстроенную систему, в которой КПРФ комфортно встроена в современный российский криминальный фашизм.

Задача Рашкина — перехватить протестный электорат и сделать его предметом торговли с Кремлем. Никто никого свергать, конечно, не собирается. А вот провести рокировку в самой партии и взять под контроль ее бюджет и структуру — приз более чем серьезный.

То, что пришло время менять персонажей в российской карго-политике, уже очевидно. Первой пошла «Справедливая Россия», которую пришлось объединять со срочно слепленными квази-левыми структурами (хотя эклектика воззрений того же Прилепина говорит скорее о беспринципности, чем о идеологической линии). Причина «объединения» понятна — проект СР себя уже давно исчерпал, а закрывать его пока не рискуют. Теперь на очереди КПРФ.

Причина всех этих внезапных судорог очевидна — нужно как-то переключать внимание людей от надвигающейся катастрофы и подсовывать им очередную симуляцию. Выборы и играют роль отвлечения. Но с каждым разом это мероприятие все более хлопотно: одни и те же лица никак не соответствуют запросу людей на перемены. Поэтому смена одной и той же унылой колоды хотя бы в «оппозиционной» среде назрела. Новые свежие лица — хоть какое-то свидетельство хоть каких-то перемен. Хотя, конечно, всё это чистой воды имитация.

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