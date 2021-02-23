Российских школьников с высокими оценками по иностранному языку будут ставить на учет

23.02.2021, 11:51, Разное

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В России школьников с высокими оценками по иностранным языкам включат в реестр лиц, склонных к государственной измене, и будут ставить на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

– В нынешней геополитической ситуации недопустимо, чтобы наши школьники проявляли особенную успеваемость в предметах, связанных с потенциальным противником и возможной работой на него, – подчеркнули в министерстве образования РФ. – Иноагентами не рождаются, но склонность к переходу в эту категорию проявляется ещё в детстве, особенно если человек ещё в детстве лишается естественного языкового барьера, защищающего от контактов с потенциальным противником.

По словам неназванного источника, если оценка по английскому, немецкому или французскому языку у школьника будет выше, чем отметка по русскому – он будет поставлен на профилактический учет в министерстве и полиции, а родителей вызовут в школу на серию профилактических бесед с завучем по политически-воспитательной работе, учителем ОБЖ или военной подготовки.

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