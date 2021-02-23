Учёные: Неправильный режим сна может спровоцировать ожирение у детей

23.02.2021, 11:50, Разное

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Американские учёные в ходе научного исследования доказали, что неправильный режим сна чреват серьёзными проблемами у детей. Одна из главных это ожирение.

Группа зарубежных экспертов доказала, что сон имеет более важное значение, чем принято считать. Учёные из Университета Делавэра (США) выяснили, что малыши с непоследовательным режимом сна имели высокие показатели индекса массы тела (ИМТ).

Авторы научного исследования проанализировали данные 200 малышей, тщательно изучив дневники питания. Выяснилось, что у детей, которые поздно ложились спать, процент ИМТ был гораздо выше, чем у сверстников, не нарушающих режим сна.

Источник: www.medikforum.ru