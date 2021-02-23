Ученые рассказали о влиянии кофеина на количество серого вещества и работу мозга

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23.02.2021, 11:50, Разное
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Ученые выяснили, что употребление кофеина негативно влияет на количество серого вещества и работу мозга в целом. Однако 10-дневное воздержание от него позволяет вернуть все в норму.
В исследовании ученых принимали участие 20 респондентов, ежедневно употреблявших кофе. Им давали две капсулы: в одной был кофеин, а во второй — плацебо. Через десять дней эксперты сканировали их мозг и заметили разницу в количестве серого вещества.

У участников эксперимента, употреблявших капсулы с плацебо, объем серого вещества оказался выше, чем у тех респондентов, кто продолжал пить кофе. Однако с учетом того, что до эксперимента они тоже пили кофе, исследователи пришли к выводу, что на количество серого вещества повлияло воздержание от кофеина.

Эксперты отмечают, что кофе влияет на работу мозга временно. Но необходимы дополнительные исследования, поскольку нельзя уверенно сказать, что у кофеина нет иного негативного влияния на работу организма в целом.

Источник: sever-press.ru



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