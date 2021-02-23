Молодая жена Петросяна в «голой» рубашке и макияже показала новую версию себя
23.02.2021, 11:50,
Разное
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Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала новую версию себя, надев «голую рубашку». Снимки, где она предстала в стильном образе, были опубликованы в соцсети Instagram.
Татьяна Брухунова произвела самый настоящий фурор своими новыми фотографиями. Пользователи Сети привыкли видеть супругу Евгения Петросяна в довольно скромных и сдержанных образах, зачастую без макияжа. Сама же Брухунова не раз говорила, что следит за модными тенденциями. Что касается мейк-апа, то его она предпочитает не делать, поскольку сильно не нуждается в нем.
На днях молодая мама опубликовала снимки, на которых открылась своей аудитории совершенно с новой стороны. В кадре Брухунова предстала с нюдовым макияжем, в жакете свободного размера, приталенных джинсах, леопардовой шляпе и «голой рубашке». Ранее в подобном образе жену комика не видел никто. В описании к публикации Брухунова разместила цитату матери Терезы о счастье.
Большинству фолловеров понравился новый образ жены Петросяна. Они посоветовали ей как можно больше краситься для выхода в свет.
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