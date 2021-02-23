Мнение: МИД КНР о “геноциде” уйгуров

23.02.2021, 11:46, Разное

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МИД КНР о "геноциде" уйгуров

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сегодня подвергла критике отдельных западных политиков, журналистов и ученых за фабрикацию ложных измышлений о так называемых “геноциде” и “принудительном труде” в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /Северо-Западный Китай/. На брифинге для прессы Хуа Чуньин прокомментировала суждения отдельных политиков из Канады, США и Австралии о ситуации в Синьцзяне.

Напомнив, что за последние 40 лет численность уйгурского населения Синьцзяна увеличилась более чем в два раза, представитель МИД спросила, наблюдал ли кто-либо когда-то такой “геноцид”.

“В последнее время отдельные представители Канады, Соединенных Штатов и Австралии постоянно распространяют ложь о ситуации в Синьцзяне”, – отметила Хуа Чуньин. Она указала, что китайская сторона разнообразно и подробно знакомит с тем, что сейчас происходит в Синьцзян-Уйгурском АР, но эти люди, похоже, не желают слушать.

По ее словам, эти люди – отдельные политики, журналисты и ученые из Канады, США и Австралии – никогда не были в Синьцзяне, никогда не видели воочию его красоты, никогда не ощущали гармонии и счастья живущих там людей различных этнических групп.

Представитель МИД сообщила, что в 2019 году Синьцзян посетило свыше 200 млн туристов. Она пригласила политиков, журналистов и ученых из Канады, США и Австралии приехать в Синьцзян-Уйгурский АР и пообщаться с местным населением, если они действительно надеются разобраться в том, что там реально происходит. Вместе с тем, как отметила Хуа Чуньин, Китай выступает категорически против любых так называемых “расследований”, основанных на презумпции виновности.

Она напомнила, что реальный геноцид некогда имел место в самих Канаде, Соединенных Штатах и Австралии. Когда речь заходит о правах человека, некоторые представители Запада, по ее словам, любят выдвигать беспочвенные обвинения в адрес Китая, но при этом упорно не замечают проблем в собственных странах. “Могут ли эти канадские, американские и австралийские политики что-либо сказать об указанных проблемах? Осуждают ли они эти проблемы?” – спросила Хуа Чуньин.

Она назвала право на жизнь и право на здоровье главными правами человека во все времена, в любых странах и любых сообществах.

Она напомнила о счастье, с которым китайский народ встретил праздник Весны, и о трудностях, с которыми столкнулись американские граждане на юге Техаса в холодную погоду после массовых отключений электричества и перебоев с поставками предметов первой необходимости.

“С точки зрения гарантий прав человека мы твердо убеждены, что находимся на правильном пути, и полностью уверены в будущем”, – заявила Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что те, кто постоянно фабрикуют и распространяют ложные измышления о Синьцзяне, стремятся использовать права человека как предлог для вмешательства во внутренние дела Китая, подрыва его безопасности и стабильности, сдерживания его развития. Эти замыслы обречены на провал.

Хуа Чуньин призвала этих людей сосредоточиться на своих социумах и решении проблем в собственных странах. Представитель МИД добавила: если они будут продолжать настойчиво подрывать китайские интересы, Китай примет решительные и необходимые ответные меры.

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Конечно видели. Это как с фейковым "геноцидом" украинцев "проклятым Сталиным", число которых почему то росло, а вот при "национально свидомых" после 1991-го года устойчиво падает.

С КНР та же история. Сугубо медийная история, которуя всячески раздувают в интересах активизации потенциальной линии разлома Китая по национальному признаку.

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