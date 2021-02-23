При пожаре в Новосибирске погибли трое детей

23.02.2021, 11:40, Новости дня

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Трое детей, предположительно, погибли во вторник при пожаре в частном жилом доме в Новосибирске, возбуждено уголовное дело, информирует региональный СК.

По данным главка МЧС, сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Ольховская в Кировском районе Новосибирска поступило около 12.00 (08.00 мск). В течение восьми минут первые пожарные расчеты были на месте вызова. В это время два частных дома и надворные постройки между ними горели открытым огнем.

«В следственные органы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме … в результате которого произошло обрушение кровли. После начала возгорания хозяева дома, а также их 16-летний сын смогли эвакуироваться из дома. Однако, со слов родителей, в доме еще находилось трое детей – двое мальчиков, 2008 и 2016 годов рождения, и девочка 2019 года рождения», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

На место происшествия выехали замруководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Алексей Максименко, руководитель следственного отдела, следователи и следователи-криминалисты СК. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«Следователями СКР совместно с сотрудниками МЧС осматривается место пожара, допрашиваются очевидцы и хозяева дома, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», – сообщили в следственном управлении.

В главке МЧС уточнили, что в настоящее время пожар ликвидирован. Продолжается разбор обгоревших конструкций. Спасатели отмечают, что работу пожарным осложняло стремительное распространение огня из-за плотной застройки, деревянных конструкций, отсутствие пожарных разрывов между строениями, наличие газоснабжения, которое специалистам газовых служб пришлось перекрыть.

Ранее в региональном СК сообщали, что несколько человек, в том числе дети, погибли при пожаре в Кирове, точное количество жертв устанавливается. Позднее в ведомстве уточнили, что на месте пожара обнаружены тела четырех детей и женщины.