 

Счастливая Эрика Ивановна Ургант – Личное мнение

23.02.2021, 11:28, Разное
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Молодая дочь от жены Вани Урганта продолжает демонстрировать упругую сексуальность вместе со своим молодым человеком.

В этот раз Эрика залезла на парня ради рекламы штанов (если вы вдруг не поняли):


Фото: Соцсети

Я понимаю, насколько многие из вас глубокие расисты, однако ответьте на вопрос непредвзято: сексуально смотрится?

Да, Эрика не красавица. Ножки коротенькие, жирненькие. Волосики тоже не очень — жиденькие. Однако всё это не мешает признать очевидное — от пары прямо прёт сексуальностью, верно?

Молодая девчонка. Молодой парень. Обнимаются, целуются, живут счастливо, удовлетворяя свои молодые потребности.

Вы её осуждаете? Зря. Пожалейте лучше тех, кто тратит свою молодость не на страсть и любовь, а на добычу сумочки, давая в себя пукающим сверху обеспеченным дедушкам.

Вот уж кто достоин сочувствия и сожаления, но никак не Эрика.

Знаю, внутри у вас зреет негодование: «Да как она может давать не белому Васе»!

А вы посмотрите на них — может. И получает удовольствие от процесса, это же видно! Неужели, по-вашему, Эрике лучше было бы растратить жизнь не на классного, здорового и сексуального парня, а на приличного с виду толстосумика-извращенца?

Меня возмущает как раз второе, но никак не первое. А вас, мои маленькие расисты?

Источник: Лена Миро



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