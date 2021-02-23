 

Мнение: Тишину любят деньги

23.02.2021, 11:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Лукашенко и Путин общались более шести часов, причем никаких публичных заявлений сделано не было. По всей видимости, непубличность общения связана с тематикой, которую просто нельзя выносить наружу.

Тишину, как известно, любят деньги. И скорее всего, именно деньгам и была посвящена встреча. В российском Телеграме было высказано предположение, что речь должна была пойти о масштабном переделе собственности, а проще говоря — захвате белорусских предприятий российскими олигархами. Причина банальна — долг Белоруссии перед Кремлем. Приходит время отдавать.

Кстати, если собственность в обмен на долги становится реальностью, это говорит о скором (или относительно скором) уходе Лукашенко. В свое время попытки захватить белорусские предприятия пресекались максимально свирепо — достаточно вспомнить историю с попыткой захвата Беларуськалия, когда Лукашенко посадил в тюрьму залетного рейдера от российского олигарха Керимова. Сейчас на торги могут быть выставлены ключевые предприятия Белоруссии. Причем вопрос цены стоять уже не будет. Сейчас может обсуждаться только один вопрос — вопрос личных гарантий как самому Лукашенко, так и нажитому непосильным трудом за время гребли на белорусской галере.

Будет ли после этого аннексирована сама Белоруссия — вопрос сложный. Само по себе Союзное государство было необходимо Путину в первую очередь для того, чтобы захватить белорусскую собственность и вбросить в российскую умирающую экономику немного внешнего ресурса. Спасти это ее не спасет, но агонию продлит. Если же захват собственности удастся без аншлюса, то сам по себе сюжет с Союзным государством во многом теряет актуальность.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Скандалы: Методы счета Елены Зяббаровой

02.01 / Мнение: “Спутник V” для Украины

24.10 / Мнение: Бомбардировка Джараблуса

13.08 / Возлюбленная Жигунова Ворожбит рассказала о мести своего бывшего мужа

16.07 / Признавшийся в аферах с авизо банкир Гришин заговорил об инвестициях в Россию

18.01 / Мнение: Готовы ли вы напрягаться ради хорошей еды?

20.08 / Все ракеты SpaceX становятся практически бесплатными после нескольких запусков

04.11 / Уволен в связи со смертью

08.01 / «Грех был велик»

24.08 / Появился новый препарат для профилактики и лечения ВИЧ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска