Мнение: Тишину любят деньги

23.02.2021, 11:08, Разное

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Лукашенко и Путин общались более шести часов, причем никаких публичных заявлений сделано не было. По всей видимости, непубличность общения связана с тематикой, которую просто нельзя выносить наружу.

Тишину, как известно, любят деньги. И скорее всего, именно деньгам и была посвящена встреча. В российском Телеграме было высказано предположение, что речь должна была пойти о масштабном переделе собственности, а проще говоря — захвате белорусских предприятий российскими олигархами. Причина банальна — долг Белоруссии перед Кремлем. Приходит время отдавать.

Кстати, если собственность в обмен на долги становится реальностью, это говорит о скором (или относительно скором) уходе Лукашенко. В свое время попытки захватить белорусские предприятия пресекались максимально свирепо — достаточно вспомнить историю с попыткой захвата Беларуськалия, когда Лукашенко посадил в тюрьму залетного рейдера от российского олигарха Керимова. Сейчас на торги могут быть выставлены ключевые предприятия Белоруссии. Причем вопрос цены стоять уже не будет. Сейчас может обсуждаться только один вопрос — вопрос личных гарантий как самому Лукашенко, так и нажитому непосильным трудом за время гребли на белорусской галере.

Будет ли после этого аннексирована сама Белоруссия — вопрос сложный. Само по себе Союзное государство было необходимо Путину в первую очередь для того, чтобы захватить белорусскую собственность и вбросить в российскую умирающую экономику немного внешнего ресурса. Спасти это ее не спасет, но агонию продлит. Если же захват собственности удастся без аншлюса, то сам по себе сюжет с Союзным государством во многом теряет актуальность.

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