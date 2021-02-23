Мнение: ПОПС разоряет инвесторов

23.02.2021, 11:02, Разное

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Жители Запада начинают что-то подозревать. Ещё осенью прошла ожидаемая неприятная новость — Датский банк, один из главных банков Северной Европы, решил снимать с клиентов проценты за вклады больше 250 тысяч крон. На наши деньги это примерно 3 миллиона рублей. До того банк стриг клиентов, у которых на счёте было больше 18 миллионов рублей, теперь планка страданий снижена в шесть раз:

https://www.reuters.com/article/danske-bank-results-idINL1N2HQ11Q

Интересно обсуждение ситуации на 9gag. Одни жалуются, что ипотеку под отрицательные проценты им всё равно не дают. Другие указывают, что в Чехии, например, проценты по ипотеке ниже инфляции, из-за чего получается, что банк фактически доплачивает ипотечникам:

https://9gag.com/gag/aV7q2xM

Третьи указывают, что некоторые муниципалитеты в Германии уже берут в долг под отрицательные проценты. Наконец, некоторые «счастливчики» пишут, что и по их ипотеке проценты уже немного ниже нуля. Блогеры с хорошей памятью вспоминают, что в восьмидесятых и в начале девяностых можно было положить деньги в банк аж под 19% годовых.

Наконец, некоторые жалуются на неизбежные последствия ПОПС, политики отрицательных процентных ставок. Когда банковские счета вместо дохода приносят убыток, инвесторы забирают деньги из банков, чтобы вложить их куда-нибудь ещё. Например, инвесторы покупают квартиры, разгоняя тем самым цены на жильё, и убивая арендный бизнес. Эта болезнь хорошо знакома нам, так как в лёгкой форме она проявляется и в России. Льготная ипотека задрала цены на бюджетные квартиры, наказав тем самым как тех, кто копил на себе на жильё, так и тех, кто пытался заработать на сдаче квартир.

Одно дело купить квартиру за 2 миллиона и сдавать её за 15 тысяч рублей. Совсем другое дело — купить квартиру за 3 миллиона и сдавать её… за те же самые 15 тысяч рублей. С учётом неизбежных ремонтов и простоев в первом случае получаются 6-8% годовых, во втором только 4-5%. Очень маленькая доходность для актива, на контроль за которым приходится постоянно тратить время.

С одной стороны, условному владельцу квартиры грех жаловаться: он может думать, будто хорошо заработал, так как его квартира поднялась в цене. Однако на самом деле снижение ставок просто превратило его реальный бизнес, — сдачу недвижимости, — в пирамиду. Раньше он зарабатывал, так как реальные люди жили в его квартире и платили ему за это. Теперь он «зарабатывает», так как его квартира стала частью пузыря, который быстро растёт в цене, ибо инвесторам больше некуда деваться, кроме как вкладываться в пузырь.

При нормальных ставках квартиры растут в цене, допустим, на 1% в год (с учётом инфляции), а на аренде можно заработать, допустим, 7% в год. При сверхнизких ставках квартиры растут в цене на 10% в год, а на аренде можно заработать 2%. Соотношение примерное, оно меняется в разные годы и в разных странах, однако направление именно такое. Центробанки вынуждают инвесторов вкладываться в пузыри. Относится это, разумеется, не только к недвижимости, но и к акциям, и к реальному бизнесу. Нет смысла открывать гостиницу, которая в лучшем случае будет работать в ноль, если можно купить на всё депо акций Теслы, которые выросли за полтора года… в 15 раз!

https://ru.investing.com/equities/tesla-motors

Напомню, Тесла по-прежнему остаётся убыточной компанией. В прошлом году она получила небольшую техническую прибыль, но только за счёт продажи квот, то есть, по сути, за счёт щедрых дотаций из бюджета. Для сравнения, акции корпорации Форд, — старой компании со стабильным бизнесом и реальной прибылью, — выросли за те же полтора года примерно на 10%.

Цифры говорят сами за себя: низкие ставки практически заставляют инвесторов перекладывать деньги из надёжных мест в раздувающиеся пузыри. Места, в которых можно заработать по старинке, на чём-нибудь реальном и надёжном, пока что ещё есть, однако с каждым годом их становится всё меньше и меньше.

Становой хребет капитализма — частные инвесторы, которые из десятилетия в десятилетие тщательно сберегают деньги, вкладывая их в надёжный реальный бизнес и в строительство инфраструктуры. Сейчас центробанки заставляют частных инвесторов делать неприятный выбор: или терпеть убытки, с каждым годом всё более серьёзные, или вкладываться в растущие пузыри.

Наивные души с короткой памятью думают, что всё в порядке, и что от ворчунов типа меня можно отмахнуться репликой «Ок, бумер». Однако старая поговорка гласит: «пирамиды не растут до неба». Даже если Тесла вырастет ещё в 15 раз, в итоге неизбежно наступит протрезвление. Или ставки поднимут обратно вверх, после чего львиная доля компаний на Западе обнаружит себя на грани банкротства, или ставки оставят низкими, что в итоге приведёт к списывающей все долги гиперинфляции.