Ученые рассказали о влияющих на масштабы пандемии факторах

23.02.2021, 10:56, Разное

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Ученые выяснили, какие факторы влияют на масштабы пандемии и распространение вирусов. Ранее эксперты не понимали, почему пандемии, вызванные одним и тем же вирусом или бактериями, могут отличаться друг от друга.

В качестве примера исследователи приводят такие эпидемии, как «черная смерть» и Великая лондонская чума. Вызваны они были одной и той же бактерией, но их масштабы в итоге оказались несопоставимыми. В своем исследовании эксперты использовали большую дафнию (мелкое ракообразное) и их бактериальный патоген Pasteuriaramosa.

Затем дафнию и патоген начали помещать в различные среды, где менялись 10 показателей: температура, кислотность, количество еды и хищников. Оказалось, что в зависимости от условий окружающей среды ракообразные эволюционировали, становясь устойчивыми к заражению. Но и патогены тоже адаптировались, чтобы стать более опасными.

Однако в большей степени условия окружающей среды влияют именно на устойчивость организма к патогенам. Бактерии же больше зависят от изменений генотипа, как это происходило у дафний. В любом случае, отметил профессор Стюарт Олд, эпидемии не появляются случайно, они предсказуемы, но чтобы выяснить, когда случится пандемия необходимо изучать окружающую среду.

Источник: sever-press.ru