 

Ученые: Белый хлеб может стать причиной ранней смерти

23.02.2021, 10:56, Разное
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Ученые, работающие на базе канадского Университета Саймона Фрейзера, заявили, что частое употребление белого хлеба может стать причиной ранней смерти. Они изучили последствие диеты с большим содержанием рафинированных злаков.
Рафинированные углеводы содержатся в белом хлебе, макаронах, круассанах, быстрее расщепляются, провоцируя резкие скачки уровня глюкозы в крови. Ученые заявляют, что эти продукты можно потреблять только в том случае, если в их составе присутствует цельнозерновая мука.

В эксперименте приняли участие более 137 тысяч человек из 21 страны с разным уровнем дохода. Зерна в их рационе исследователи распределили на три группы: рафинированные, цельные, белый рис. Анализ полученных результатов показал, что те, кто потреблял более семи порций продуктов с первым элементов, на 27% больше, чем остальные, подвергался риску ранней смерти. На 33% и 47% соответственно увеличивалось развитие сердечных патологий и инсульта.

Результаты исследования говорят о том, что необходимо исключать из рациона обработанные и рафинированные продукты.

Источник: www.medikforum.ru



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