 

Бывший муж Анастасии Волочковой тайно сыграл свадьбу с телеведущей Еленой Николаевой

23.02.2021, 10:56, Разное
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После двух лет совместной жизни экс-супруг балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Игорь Вдовин и телеведущая Елена Николаева решили тайно пожениться. Официально они об этом не объявляли, но в Instagram Николаева назвала возлюбленного мужем.
Вдовин и Николаева уже несколько лет живут вместе, при этом телеведущая воспитывает всех его детей от бывших жен, включая 15-летнюю Ариадну, появившуюся в браке с Анастасией Волочковой. Пользователи Сети обратили внимание на фотоснимок, сделанный во время отдыха миллионера и телеведущей на Кольском полуострове. Николаева поздравила Вдовина с днем рождения, назвав его мужем.

Комментарий под фотографией заставил подписчиков подумать, что Вдовин и Николаева тайно поженились, и официально пока не раскрывают свой статус. Кроме того, на свадьбу может указывать тот факт, что недавно бизнесмен подарил телеведущей кольцо стоимостью 25 млн рублей. Неизвестна реакция Волочковой на такой подарок, но она продолжает утверждать, что экс-супруг является ее должником. Несколько лет назад он занял у нее 3 млн долларов и до сих пор их не может отдать.

Источник: www.wmj.ru



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