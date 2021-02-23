Мнение: Нападение на блокпост в провинции Балх

23.02.2021, 10:52, Разное

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Снайпер Талибана с использованием тепловизора расстреливает афганских военных на блокпосту в провинции Балх.

Огонь предположительно велся из американской винтовки М4 с тепловизионным прицелом и глушителем.

Осторожно, видео строго 18+, много покойников.

Стоит отметить еще одну интересную деталь, в конце января в провинции Фарьяб у боевиков Талибана в качестве трофея была взята иранская снайперская винтовка "Heidar" (фото иллюстративное), которую КСИР поставляет иранским прокси в Сирии и Йемене. Иран официально отрицает любые поставки оружия Талибану. Как бы Талибан ее не получил, наличие в его распоряжении современных снайперских винтовок, создает для него массу дополнительных тактических возможностей, которыми он пользуется в горной войне.

До кучи, видео https://odysee.com/@BRMedia:d/1613568098427:2 работы снайпера пакистанского отделения Талибана по военным Пакистана.

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