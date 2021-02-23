Власти Гонконга запретили тостеры после изучения их пагубного влияния

23.02.2021, 10:51, Разное

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В Гонконге с 1 марта 2021 года запрещено продавать, передавать другим лицам или использовать в общественных местах тостеры. После пятилетнего исследования выяснилось, что эти безобидные на первый взгляд бытовые приборы при работе являются источниками мощного электромагнитного излучения.

Учёные установили, что при включении тостера в нём начинают работать элементы, состоящие на ⅔ из химического элемента 10-й группы, на 20% из элемента шестой группы четвёртого периода, а также из множества других химических добавок. В результате взаимодействий заряженных частиц происходит их ударное возбуждение, которое непосредственно влияет на молекулярную структуру помещённого в тостер хлеба, нарушая ряд связей и провоцируя экзотермические реакции. Это приводит к необратимому нарушению природной структуры хлеба и утрате его полезных свойств, а также к формированию у тостов отрицательного энергетического заряда, который затем смещает естественные диапазоны вибраций человеческого тела.

Исследование проводилось инициативной группой, в которую входят четыре лауреата Нобелевской премии из Гонконга в различных областях. Власти региона призывают жителей максимально серьёзно отнестись к новому запрету и рассчитывают, что уже к 2030 году отказ от устройств-убийц значительно оздоровит нацию.

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