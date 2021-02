Как звучит Марс. NASA опубликовало аудио с поверхности Красной планеты

23.02.2021, 10:50, Новости дня

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 22 февраля опубликовало в Twitter аудиозапись, сделанную после посадки ровера Perseverance на Марс.

“Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов”, – говорится в публикации аккаунта от имени ровера Perseverance.

Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные.

Perseverance будет исследовать кратер Езеро, сообщили в NASA. Ученые предполагают, что 3,5 млрд лет назад кратер имел собственную дельту реки и был заполнен водой. Одна из задач марсохода – поиск признаков микробиологической жизни в прошлом на Марсе. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, Perseverance будет записывать на Марсе звуки: на нем есть пара микрофонов, которые, если все пошло по плану, записали посадку на Марс, а в будущем запишут звуки работы марсохода, ветра и другие внешние шумы.

