 

Как звучит Марс. NASA опубликовало аудио с поверхности Красной планеты

23.02.2021, 10:50, Новости дня
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 22 февраля опубликовало в Twitter аудиозапись, сделанную после посадки ровера Perseverance на Марс.

“Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов”, – говорится в публикации аккаунта от имени ровера Perseverance.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные.

Perseverance будет исследовать кратер Езеро, сообщили в NASA. Ученые предполагают, что 3,5 млрд лет назад кратер имел собственную дельту реки и был заполнен водой. Одна из задач марсохода – поиск признаков микробиологической жизни в прошлом на Марсе. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, Perseverance будет записывать на Марсе звуки: на нем есть пара микрофонов, которые, если все пошло по плану, записали посадку на Марс, а в будущем запишут звуки работы марсохода, ветра и другие внешние шумы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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