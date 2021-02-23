Тихановская: Протестные настроения в Беларуси никуда не ушли, но сейчас время партизанщины

23.02.2021, 10:58, Новости дня

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Белорусская оппозиционерка, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская считает, что протестное движение в Беларуси будет развиваться, и жители страны позже снова вернутся на улицы.

Такое мнение она высказала в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

– Протесты в Беларуси не стухли. Поменялась картинка, поменялась форма протестов, но протестное движение, протестные настроения никуда не ушли. Понятно, сейчас, если люди выходят на улицу с флагами, с лозунгами, они не успеют уйти от ОМОНа… Если где-то появляются люди, туда сразу же направляются “космонавты”. И люди все равно выходят, люди борются, люди самоорганизовываются, чтобы выйти, но чуть-чуть попозже, опять огромной массой и дать понять, что мы все еще здесь, – сказала Тихановская.

Она отметила, что на данный момент протесты в Беларуси приобрели партизанскую форму.

– Сейчас время такой партизанщины, когда ты не можешь действовать открыто, потому что это прямая дорога в тюрьму. Понятно, что ни люди, ни мы этого не хотим. Но точечные акции [продолжаются]: повесил ленточку, наклеил наклейку, включил песню, посигналил, когда едут автобусы с делегатами так называемыми… Это их так раздражает… Например, когда повязали ленточку на дереве, а туда приезжает целая пожарная машина, чтобы ее снять. Или спиливают дерево, потому что не могут снять ленточку… – сказала оппозиционерка.

Гордон возразил, что от партизанско-подпольной борьбы возглавляющий Беларусь с 1994 года Александр Лукашенко не уйдет.

– Опять-таки, я переношусь в Украину времен Майданов. Если у нас было ощущение несправедливости, если власть начинала избивать людей, а тем более детей, – вставали все, захватывали здания государственной власти. Если бы так издевались над украинцами, как издевались над белорусами, у нас бы стреляли со всех крыш и изо всех окон. Никто не мирился бы с этим. Вы понимаете, что Лукашенко от партизанских методов не подаст в отставку? – спросил журналист.

– Но он и не будет укрепляться дальше. Он укрепляется в своих глазах через это непонятное Всебелорусское народное собрание… Но это смешно. Уже не вернется к белорусам понятие, что Лукашенко – сильный, – сказала Тихановская.

По ее мнению, весной в Беларуси протесты возобновятся с новой силой.

– Думаю, что да [возобновятся]. Нужно оказывать давление со всех сторон. Внутри страны доводить их до белого каления мелкими проявлениями протеста. Нужно оказывать и внешнее давление, и какие-то расследования на международном уровне проводить, чтобы дать им понять, что безнаказанным никто не останется, – считает оппозиционерка.

Она высказала мнение, что Лукашенко удается удерживать власть только благодаря насилию.

– Он играет на страхе людей. Он дал возможность бить белорусов, не имея на то никаких оснований. Вот его поддержка. Но она очень сильно шатается, – сказала Тихановская.

Напомним, в Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу на выборах одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе, ее муж Сергей Тихановский арестован. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой”, и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.