Ветеран ВОВ представил свою книгу на ступенях «рейхстага» в Музее Победы

23.02.2021, 10:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ко Дню защитника Отечества ветеран Великой Отечественной войны, кандидат технических наук, инженер-полковник в отставке Николай Петрович Козлов представил свою книгу «Война. Повесть командира полковой батареи» на ступенях «рейхстага» в интерьере панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» в Музее Победы.

Как говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД, несмотря на преклонный возраст, Козлов долгое время лично работал над текстом книги, а также сбором всех материалов и фотографий. В 2020 году ветеран смог победить коронавирус и работа над материалами была продолжена.

Книга вышла в печать благодаря поддержке российского издательства «Вече», а также «Российского книжного союза» и представляет особенный интерес для любителей военной истории.

Работа является не только искренним личным повествованием живого участника событий войны, это «большое желание от первого лица, через собственные испытания на фронте, через поступки и судьбы своих однополчан, не вернувшихся с войны, рассказать о важности сохранения исторической памяти о Великой Победе и невозможности отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне».

Участниками мероприятия в Музее Победы стали молодые популярные блогеры соцсети TikTok, представители молодежных организаций «Российское движение школьников», «Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ», а также участники Большого детского хора им. В. Попова, которые исполнили в финале встречи «Многая лета».

Все присутствующие стали участниками съемки документального фильма, а в конце мероприятия каждый получил в подарок от ветерана книгу и памятный личный автограф.

Автор книги – Николай Петрович Козлов – почетный житель города Королев Московской области. Родился в 1923 году, боевое крещение принял в 19 лет.

9 октября 1942 г., в качестве штурмана пикирующего бомбардировщика Пе-2 в ходе Сталинградской битвы. Во время второго вылета самолет был подбит, экипаж чудом спасся. С марта 1943 г., в качестве артиллериста, воевал составе 56-го Гвардейского ордена Ленина Кавалерийского полка на Юго-Западном, Воронежском, Центральном, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, освобождении Белоруссии, Украины, Польши, в боях на территории Германии, участвовал в штурме Берлина. День Победы Н.П. Козлов встретил в городе Ратенов в 17 км от реки Эльба.